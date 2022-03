Erstmals seit 2019 : Osterfeuer dürfen wieder brennen

Hückeswagen Zum ersten Mal seit 2019 dürfte es am Oster-Wochenende wieder Brauchtumsfeuer in Hückeswagen geben. Zumindest können die Osterfeuer jetzt bei der Stadt Hückeswagen angemeldet werden – bis zum 1. April.

Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause dürfen in diesem Jahr in Hückeswagen wieder Osterfeuer entfacht werden. Das bestätigt Aileen Loh vom Ordnungsamt auf Anfrage unserer Redaktion. Am Prozedere dafür hat sich seit 2019 nichts geändert. Denn nachdem vor einigen Jahren fast jede Straße ihr eigenes Osterfeuer entzündet hatte – 2011 brannten im Stadtgebiet 138 (!) –, hatte die Stadtverwaltung die Brauchtumsfeuerverordnung verschärft. So müssen die die Brauchtumsfeuer, die nur Ostersamstag, 16. April, und Ostersonntag, 17. April, brennen dürfen, zwei Wochen vorher – also bis 30. März – schriftlich oder online beim Ordnungsamt angemeldet werden. Das Ganze ist kostenfrei. Auf der Internetseite der Stadt (hier) ist ein Formular zu finden, das Veranstalter herunterladen können. Es kann aber auch im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 8, ausgefüllt werden.