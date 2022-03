Routinekontrolle der BEW in Hückeswagen : Nächtliche Suche nach Wasserlecks

Routinekontrolle der BEW in Hückeswagen

BEW-Mitarbeiter Jörg Winterhager geht am Bergischen Kreisel auf die Suche nach möglichen Wasserlecks. Foto: BEW

Hückeswagen Moitarbeiter der BEW überprüfen in den nächsten zwei Wochen routinemäßig die Hückeswagener Wasserleitungen. Davon gibt es im Stadtgebiet 205 Kilometer.

Es sind keine „finsteren Gestalten“, die ab kommendem Montag, 21. März, des nachts auf Hückeswagens Straßen unterwegs sind. Vielmehr handelt es sich wieder um die Wasserleck-Sucher der Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW), wie deren Pressereferentin Sonja Gerrath mitteilt. Die Mitarbeiter sind in den nächsten beiden Wochen im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Lecks im Wasserrohrnetz ausfindig zu machen. „Die Überprüfung der Wasserleitungen findet in der Nacht statt, weil hier in der Regel der Wasserverbrauch nahe null ist“, erläutert Sonja Gerrath.