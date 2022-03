Von Hückeswagen aus in die Ukraine : Lebensmittel für die Menschen im Krieg

Schickten die Hilfslieferung auf die Reise ins ukrainische Kriegsgebiet (v.l.): Thorsten Quabeck (Geschäftsführer Fleischwaren Blumberg), Andreas Herzg (Evangelische Missions-Gemeinde), Karl-Josef und Birgit Blumberg sowie Johann Berger (Blumbergs ehemaliger Kunde ukrainischer Herkunft). Foto: Stephan Büllesbach

Kobeshofen Das Ehepaar Birgit und Karl-Josef Blumberg und die Evangelische Missions-Gemeinden in Deutschland schickten am Freitagmorgen von Kobeshofen aus einen Hilfstransport in die Ukraine. Beladen war der Lkw mit Nahrungsmitteln.

Aufgereiht stehen mehrere Paletten mit Lebensmitteln auf dem unteren Hof von Fleischwaren Blumberg. Es gibt etliche Eintopfkonserven, Nudeln, Reis, Zucker, Würstchen in Konserven, Margarine, Haferflocken, und sogar an Süßigkeiten für die notleidenden Kinder in den Kriegsgebieten in der Ukraine ist gedacht worden. Auf einer weiteren Palette stapeln sich Kartons mit Pflanzenöl. „Das ist die Ironie des Schicksals“, sagt Karl-Josef Blumberg bei ihrem Anblick kopfschüttelnd. „Die Ukraine ist der größte Produzent von Speiseöl, und jetzt liefern wir Pflanzenöl dorthin.“ Doch die Menschen in den umkämpften Städten im Norden, Osten und Süden des osteuropäischen Landes können nicht mehr in die Supermärkte gehen, die ohnehin nicht geöffnet und noch Lebensmittel haben. Sie sind auf die Hilfslieferungen aus dem Westen angewiesen.

„Ich hatte die Bilder im Fernsehen gesehen und mich gefragt, wie man unmittelbar helfen kann“, sagt der frühere Geschäftsführer des Kobeshofener Fleischmarkts. Der Wipperfürther erinnerte sich an seinen früheren Kunden Johann Bergen, der ukrainische Wurzeln hat. Der wiederum stellte vor zwei Wochen den Kontakt zum Verein Evangelische Missions-Gemeinden in Deutschland her, der seinen Sitz in Marienheide hat. „Wir waren gerade auf dem Rückweg von einem früheren Hilfstransport in die Ukraine, als der Anruf kam“, erinnert sich Missionsleiter Andreas Herzog. Als Blumberg ihm anbot, Lebensmittel für die Menschen in der Ukraine zur Verfügung stellen zu wollen, „war das wie ein Wunder für uns“.

Der 40-Tonner wurde am Freiitagmorgen auf dem Gelände von Fleischwaren Blumberg mit 15 Paletten Lebensmittel beladen. Foto: Stephan Büllesbach

Info Direktspenden für die Ukraine Wer Die Evangelischen Missions-Gemeinden in Deutschland mit Sitz in Marienheide gibt es seit 35 Jahren. Spenden Wer ihr Lebens-, Sach- oder Geldspenden zukommen lassen will, kann sich an Leiter Andreas Herzog wenden: ☏ 02264/3625 oder 0152/01939415, E-Mail an info@missionsbote.de.

Umgehend nutzte Blumberg seine Kontakte zur Lebensmittelindustrie und sprach Hendrik Pilatzki an – den Geschäftsführer der Engelskirchener Firma Jaeger, die seit fünf Jahren Mehrheitseigner von Fleischwaren Blumberg ist. Kurz darauf konnte eine erste, kleinere Hilfslieferung mit den dringend benötigten Lebensmitten auf den Weg in die Ukraine geschickt werden. Die Firma Jaeger übernahm dafür auch die Diesel-Kosten.

Doch das Ehepaar Blumberg ruhte nicht und organisierte umgehend den zweiten, größeren Hilfstransport, den es ebenfalls aus eigener Tasche bezahlt. Wieder aktivierte der frühere Chef der Hückeswagener Großmetzgerei einen alten Kontakt, dieses Mal fand er Unterstützung im Management des Handelshofs Köln. „Innerhalb von fünf Tagen waren die Lebensmittel bereitgestellt“, berichtet Blumberg und zeigt auf die 15 Paletten, von denen die Hälfte bereits im Auflieger des 40-Tonners verstaut ist.

Der Handelshof Köln hatte dem Ehepaar Blumberg Lebensmittel, wie Süßigkeiten für Kindern, zu einem günstigen Preis überlassen. Foto: Stephan Büllesbach

Das Wipperfürther Ehepaar hat sich bewusst für die Zusammenarbeit mit der Marienheider Gemeinde entschieden. „Sie sorgt dafür, dass die Hilfslieferungen direkt ins Krisengebiet gebracht und dort an die Menschen verteilt werden“, versichert Blumberg. Beeindruckt zeigt er sich vor allem von dem Mut der Fahrer, die zum Beispiel in die umkämpfte und fast von russischen Truppen umschlossene Großstadt Charkiw im Osten des Landes fahren. Der Wipperfürther zeigt ein Handyvideo, das er erhalten hat. Darin verteilt ein Fahrer die mitgebrachten Lebensmittel an die Menschen, die in einem Keller Zuflucht vor den russischen Raketen und Granaten gesucht haben.

„Wenn alles klappt, können wir heute noch losfahren“, ruft Alexander, als er die nächste Palette mit seinem Gabelstapler in den Auflieger hievt. In Marienheide muss aber noch der Rest der Hilfslieferung verladen werden. Darunter sind Getränkespende der Wipperfürther Firma Gartengestaltung Uwe Werner und weitere Lebensmittel, die die Kölner Innatura gGmbH gestiftet bzw. gegen eine kleine Vermittlungsgebühr bereitgestellt hat. Auch hier hatte Blumberg seine alten Kontakte aktiviert. Bis 14.30 Uhr muss der Lkw in Gummersbach beim Zoll gewesen sein, damit die Ladepapiere fertig gemacht sind. Ansonsten geht‘s am Samstagmorgen auf die Tour nach Kowel.

Diese ukrainische Stadt liegt nördlich von Lwiw (Lemberg) kurz hinter der polnischen Grenze. Dort endet die Tour des 40-Tonners und werden die Lebensmittel laut Herzog von Mitgliedern einer Partnergemeinde, „mit der wir schon lange zusammenarbeiten“, auf andere Fahrzeuge verteilt. Ehrenamtliche Fahrer bringen die Hilfslieferungen anschließend unter Lebensgefahr und auf teils abenteuerlichen Wegen in die umkämpften Städte hinein.