Ansichtssache : Nachfolger von Rektorinnen treten in große Fußstapfen

Meinung Christiane Klur (Realschule) und Renate Mohr (EKS) verlassen Hückeswagen und hinterlassen gut aufgestellte Schulen.

Dass Renate Klur die Förderschule Nordkreis verlässt, darauf konnten sich alle Beteiligten einstellen. Die 65-Jährige geht in den Ruhestand. Der Abschied von Christiane Klur von der Realschule hingegen war eine Überraschung – und durchaus auch ein Schock. Eben weil er so kurzfristig war. Auch wenn sie unterschiedlich lang an ihrer jeweiligen Hückeswagener Schule waren – Renate Mohr hat alle 41 Jahre ihrer beruflichen Karriere an der Erich-Kästner-Schule, die jetzige Förderschule Nordkreis, verbracht, Christiane Klur hingegen „nur“ zwölf Jahre –, so haben beide Frauen doch Beachtliches geleistet. Gerade deshalb sind ihre Abschiede für die Hückeswagener Schullandschaft so schwer zu verkraften.