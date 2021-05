Elternengagement an Dormagener Schulen : Förderverein zeichnet Realschule Hackenbroich aus

Dormagen Mit einer Plakette wird die gute Unterstützung der Schüler während des Distanzlernens gewürdigt. Wie gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule funktioniert.

Im Fall der Realschule in Hackenbroich gelingt das gut: „Wir stehen in engem Kontakt und haben ein sehr gutes, herzliches Verhältnis. Die Zusammenarbeit mit der Schulleitung ist ausgesprochen angenehm“, erzählt Alexandra Ritterbach, zweite Vorsitzende des Fördervereins, dem sie seit dem Eintritt ihres ältesten Sohnes in die fünfte Klasse vor acht Jahren angehört. Seit sieben Jahren engagiert sie sich im Vorstand des Vereins und hat schon so manches Projekt mit auf den Weg gebracht. Weil die Schule sich im letzten Jahr im Bereich des Distanzlernens so engagiert habe, sei man auf die Idee gekommen, eine Plakette zu erstellen, „um auch mal Danke zu sagen, für die tolle Begleitung der Schüler in dieser Zeit“, so Ritterbach. „Vorbereitet auf morgen“ heißt es im Logo der Schule. „Wir sind ein bisschen stolz darauf, dass wir tatsächlich in jeder Phase der Pandemie schon vorbereitet waren und immer vorangeschritten sind“, betont Jörg Hustede, stellvertretender Schulleiter. Im Distanzunterricht habe man nach Ganztags-Stundenplan voll per Videokonferenz unterrichtet. „Wir freuen uns sehr über das Lob des Fördervereins“, sagt Schulleiter Alois Moritz.