Hegering Hückeswagen warnt : Vorsicht vor liebestollen Rehen

Hückewswagen Die Hückeswagener Jägerschaft bittet alle Verkehrsteilnehmer, sehr aufmerksam zu fahren.

Jetzt, Mitte Juli, beginnt die Paarungszeit der Rehe. „Daher besteht auf den Straßen eine erhöhte Unfallgefahr“, warnt Johannes Meier-Frankenfeld, Vorsitzender des Hückeswagener Hegerings. Im Liebesrausch vergessen die Rehböcke und Ricken dann fast alles um sich herum und überqueren auch tagsüber selbst stark befahrene Straßen. Am größten sei die Gefahr in Landschaften mit viel Wald- und Felsflächen, zwischen denen die Rehe regelmäßig wechselten. Während der Paarungszeit wandern die Tiere meist in kleinen Gruppen von drei oder mehr Tieren umher. „Autofahrer müssen also immer damit rechnen, dass dem ersten Reh ein zweites oder sogar drittes folgt.“