Straßensanierung B 229 : Umleitung über Hückeswagen wegen Vollsperrung in Rade

Hückeswagen (büba) Die mehrwöchige Vollsperrung der Bundesstraße 229 in Radevormwald zwischen den Ortschaften Eich und Linde ab kommendem Montag, 15. Juli, wird Hückeswagen tangieren. Denn die Umleitungsstrecke führt auch über Hückeswagener Stadtgebiet, teilte am Freitag Ordnungsamtsamtsleiter Andreas Schröder mit.

Konkret bedeutet das: Der Verkehr wird in Radevormwald ab dem Kreisverkehr in Rädereichen auf die B 483 nach Hückeswagen geschickt, weiter führt die Umleitung dann über die B 237 durch die Schloss-Stadt und Wipperfürth, und an der Leiersmühle in der Hansestadt werden die Fahrzege über die L 284 Richtung Wipperfürth-Kreuzberg bzw. Halver/Lüdenscheid geschickt. „Die Stadt Hückeswagen hatte keinerlei Informationen zur Umleitungsstrecke vom Landesbetrieb Straßen.NRW erhalten“, berichtet Roland Kissau vom Ordnungsamt. Allerdings waren die entsprechenden Schilder für die Autofahrer bereits am Donnerstag auch in Hückeswagen aufgestellt worden.