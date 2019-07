Viele Gäste kamen in die Hückeswagener Schule : Fröhlicher Abschied mit etwas Wehmut

Hückeswagen Zum offiziellen Abschied von Renate Mohr, der langjährigen Schulleiterin der Erich-Kästner-Schule, waren am Donnerstagnachmittag etwa 100 Gäste gekommen. Darunter war auch ihr Vorgänger Oswald Ludwig.

Ungewohnter Betrieb auf dem Pausenhof der Erich-Kästner-Schule an der Nordstraße: Wo sonst Kinder ausgelassen ihre Pause verbringen, waren am Donnerstagnachmittag mehrere Pavillonzelte, Stühle, Tische und ein Grill aufgebaut. Es wurden Häppchen gereicht und mit Sekt angestoßen. Im Mittelpunkt stand dabei Renate Mohr, die nach 41 Jahren an der Förderschule, davon die vergangenen 19 Jahre als deren Leiterin, offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Klar, dass so eine lange Zeit auf besondere Art und Weise gewürdigt werden musste. Etwa mit einem eigenen Lied, dargeboten vom Kollegium und den Gästen. „Renate Mohr, das bleibt im Ohr, hier im Bergischen Land“ lautete der Refrain auf die Melodie des bekannten Lagerfeuer-Oldies „Lady In Black“ von Uriah Heep. Das vielstrophige Lied war auf die Vita Renate Mohrs umgetextet worden, die Quintessenz lautete dabei: „Wir blicken auf die Zeit zurück und wünschen Dir für alles Glück, das eine wissen wir genau – du bist ne tolle Frau!“

Schulamtsleiter Jürgen Funke aus der Nachbarstadt überbrachte genau wie Schulrat Thomas Gunkel seinen Dank für die gute Zusammenarbeit. „Ich danke Ihnen auch besonders im Namen der Rader Kinder, die nie ein Anhängsel waren“, sagte Funke, während Gunkel betonte: „Sie haben die Schüler immer in Ihrer Individualität gesehen.“ Das wohl persönlichste Kompliment bekam Renate Mohr indes von ihrem Vorgänger Oswald Ludwig: „Liebe Renate, Du warst der kompetenteste Mensch, der mir in meiner beruflichen Zeit begegnet ist“, sagte der ehemalige Leiter der Erich-Kästner-Schule.

Renate Mohr war sichtlich gerührt. Ein schönes Beispiel für ihre Bescheidenheit war der Dank, den sie direkt an ihr Kollegium weitergab: „Dass alles so gut gekommen ist, liegt auch an den sehr kompetenten Menschen um mich herum“, versicherte die Kölnerin. Bei Fortbildungen habe sie bei Schilderungen anderer Schulleiter oft gedacht, wie gut sie es in Hückeswagen habe. Zwei ihrer vier Kinder seien mittlerweile in ihre Fußstapfen getreten und ausgebildete Sonderschulpädagogen. „Wenn es soweit gekommen ist, dann ist es Zeit, der jüngeren Generation die Bühne zu überlassen“, sagte Renate Mohr.