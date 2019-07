SB-Filiale in Hückeswagen : Unbekannte wollten Geldautomat der Deutschen Bank sprengen

SB-Filiale in Hückeswagen

Hückeswagen Gegen 2.40 Uhr hatte es in der SB-Filiale an der Bahnhofstraße eine Verpuffung gegeben. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen mussten diese auf Veranlassung der Polizei für etwa eineinhalb Stunden verlassen.

Unbekannte haben versucht, in der Nacht zu Freitag den Geldautomaten der SB-Filiale der Deutschen Bank in Hückeswagen zu sprengen. Gegen 2.40 Uhr war es nach Auskunft von Polizei-Sprecherin Monika Treutler zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch war zwar der SB-Raum beschädigt worden. Der Automat war aber so stabil, dass er nicht geknackt werden konnte.