Zügig gehen die Arbeiten voran : Realschule wird jetzt Stück für Stück kleiner

Chiara Wipperfeld, Marion Lück, Sonja Amend, Thorsten Blasse und Hartwig Schüngel (von links) begutachten die Baustelle an der Rot-Kreuz-Straße. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Bereits seit drei Wochen läuft der Abriss der alten Schule. Bis September werden Arbeiten andauern. Wenn’s der Keller erreicht wird, kommt der Hammer zum Einsatz: Dann wird’s lauter.

Der 22 Meter lange „Longfront-Bagger“ wartet noch auf seinen großen Auftritt: Statt Abrissbirne kommt nämlich er zum Einsatz, wenn das vierstöckige Realschulgebäude in den nächsten Tagen stockwerkweise abgetragen wird. Eine Sprengung hätte ihm zwar Spaß gemacht, gesteht Projektleiter Thorsten Blasse von der Firma Linkamp grinsend, „aber dafür ist das Gebäude dann doch zu klein.“ Jetzt sorgen eben Betonscheren dafür, dass die alte Realschule Stück für Stück fällt.

Vor drei Wochen haben die Abriss-Arbeiten an der Rot-Kreuz-Straße begonnen (wir berichteten). Vom Ernebau sind sogar schon die Fundamente weg, die alte Aula ist ebenfalls bereits abgerissen. Jetzt geht’s an den dahinter liegenden Gebäudekomplex, aus dem in den vergangenen Wochen bereits das belastete Material komplett entfernt wurde. Insgesamt 750 Tonnen Beton und 2250 Tonnen Bauschutt werden nach Ende der Arbeiten zusammenkommen. Wobei der alte Beton sogar weiter genutzt wird: „Wir nutzen das Recyclingmaterial als Unterbau für das neue Gebäude“, verrät Projektleiterin Sonja Amend vom Gebäudemanagement der Stadt.