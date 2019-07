Hückeswagener Sportler : ATV-Triathleten beim Ironman in Roth

Hückeswagen Sven Schäfer und Robert Brüning starteten beim Ironman-Triathlon in Roth. Beide stellten persönliche Bestleistungen auf.

Zwei Hückeswagener Triathleten starteten am Wochenende beim Ironman im fränkischen Roth, einem der bekanntesten Riathlon-Wettkämpfe der Welt über die Langdistanz – 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahrern und einem abschließenden Marathonlauf über 42,195 Kilometer. Sowohl Sven Schäfer als auch Robert Brüning stellten dabei jeweils eine persönliche Bestzeit auf, berichteten sie am Freitag nach ihrer Rückkehr. Brüning wurde in elf Stunden und 18 Minuten 1345. unter zirka 3400 Startern und 235. in der Altersklasse 45. Schäfer schaffte die Distanz in zehn Stunden, 20 Minuten und wurde Gesamt-581. und 78. in der AK 45. Der Sieger des Wettkampfs, Andreas Dreitz, hatte die Ziellinie nach 7:59,02 Stunden überquerte.