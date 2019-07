Hückeswagen : RBS-Bouler gewinnen wieder Wanderpokal

Hückeswagen Das Trio der Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft scheint bei den Bethel Athletics einfach nicht zu schlagen zu sein.

Die Nervosität bei den Sportlern der Rehabilitations- und Behinderten-Sportgemeinschaft (RBS) war groß, als es auf die Reise zu den 23. Bethel Athletics in Bielefeld ging. Im Gepäck war nämlich der Boule-Wanderpokal, und so stellten sich Christian Kemsies, Jürgen Löhmer und Christian Thiel die Frage: „Werden wir den Pokal auch in diesem Jahr holen?“ Doch am Ende sollte sich herausstellen, dass ihre Sorge völlig unbegründet gewesen war, denn das Trio verlor kein Spiel und setzte sich in einem sehr spannendes Endspiel mit zwei Punkten Vorsprung durch. Der Wanderpokal kehrte daher wieder nach Hückeswagen zurück, teilte Ralf Thiel am Freitag mit.