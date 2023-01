Mit Spenden auch aus Hückeswagen Luis am Montag in die USA geflogen

Andrea Dautz (geborene Blumberg) wurde in Wipperfürth geboren, ging in Hückeswagen zur Realschule und lebte mit ihren Eltern an der Grenze zwischen beiden Städten Die Jugend verbrachte sie im ATV, in Wipperfürth oder im Kesselhaus, heute wohnt sie in Bonn. „Es ist unfassbar, was in der kurzen Zeit gemeinsam erreicht wurde. Die Finanzierung der Reise, die beim Start der Sammelaktion bei 350.000 Euro lag, ist gesichert, und Luis kann nun die lebensnotwendige Therapie im Nemours-Hospital erhalten“, berichtete Hanke. Luis flog mit seiner Mutter Andrea Dautz in einem Ambulanz-Jet mit Intensiveinheit und ärztlicher Begleitung in die USA, seine Schwester Mora und Papa Christoph folgen in einer Linienmaschine. Die ganze Familie kann im Ronald- Mac-Donalds-Haus wohnen, in direkter Nähe zur Klinik. „Wir drücken alle Daumen, dass Luis danach endlich mit weniger Einschränkungen seine Kindheit genießen kann“, berichtet Judith Hanke.