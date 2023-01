Förderprojekte in Radevomwald und Hückeswagen Jetzt noch Anträge für Sparkassen-Stiftungen stellen

Aus dem Stiftungsvolumen von 3,1 Millionen Euro sind bisher über 1100 Maßnahmen in Radevormwald und Hückeswagen mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Millionen Euro ausgezahlt worden. „Hiermit sind in den letzten Jahren viele Maßnahmen in beiden Städten unterstützt worden, die sonst teilweise nicht hätten realisiert werden können“, teilt die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen mit.