Ergiebiger Dauerregen auch in der Schloss-Stadt Hückeswagener Feuerwehr kontrolliert die Pegelstände

Binder und seine Kollegen kontrollierten mit Scheinwerfern aber nicht nur das Gelände bei Klingelnberg, sondern auch die angrenzenden Gewerbeflächen an der Wupper. Dazu zählten auch das Areal an der Schlossfabrik, die große Überflutungsfläche in Westenbrücke, wo sich eine große Seenlandschaft gebildet hatte, den Wanderparkplatz bei Pflitsch am Mühlenweg, Flächen in der Innenstadt und im Brunsbach Zum Sportzentrum. „Keine Straßen waren überflutet, auch am Beverteich, an der Bevertalstraße und an der Bever-Talsperre war die Situation entspannt“, berichtete Binder. Der Pegel habe an der Talsperre noch grob zwischen zwei und drei Meter Platz zum normalen Überlauf gehabt. Binder rechnet damit, dass die Talsperre allerdings in den kommenden Tagen schon gut gefüllt werde. Zumal es am Samstag nochmal größere Mengen Regen geben soll.