Hospizgruppe in Hückeswagen „Die Weggefährten“ im neuen Jahr

Neues Jahr, neue Termine – auch 2023 geht die Arbeit der Hückeswagener Hospizgruppe „Die Weggefährten“ unverändert weiter, berichtet die Schriftführerin Judith Hanke. Nachdem zwischen den Feiertagen das Büro nicht besetzt war, sind die Mitarbeiter ab sofort wieder wie gewohnt Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9 bis 11 Uhrr persönlich in der Geschäftsstelle an der Goethestraße 8 in Hückeswagen erreichbar. „Informieren Sie sich über die eigene Vorsorge für den Krankheitsfall und über die Möglichkeiten unserer Begleitung“, schreibt Judith Hanke.