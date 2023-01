Energie sparen in Hückeswagen BEW ruft zur Zugluftstopper-Challenge auf

Es gibt derzeit wohl kaum ein Thema, das intensiver diskutiert wird als das Energiesparen. Schuld daran sind zum einen der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen, vor allem natürlich die damit einhergehende und komplexe Energiewende. Zum anderen aber auch der bald ein Jahr andauernde Krieg in der Ukraine, in dessen Verlauf Sanktionen gegen den Aggressor ausgesprochen wurden, die sich auch auf die Gasimporte ausgewirkt haben. Das kommt letztendlich auch beim Verbraucher an – in Form steigender, wenn nicht gar explodierender Strom- und Gaskosten. Als Konsequenz daraus geht es in den Haushalten darum, möglichst effizient Energie zu sparen.