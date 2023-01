Dreikönigssingen in Hückeswagen Sternsinger sorgen für Freude

Die Anwohner von Elberhausen kennen die Besucher schon: Familie Müller wohnt in Heide, Linda Vesper ist in Elberhausen aufgewachsen. Auf dem Weg kommt Max auch am Haus seiner Großeltern vorbei. „Für die Kinder dieser Erde“, singt das Königstrio, als Margit Söhnchen die Tür ihres Fachwerkhauses öffnet. „Es ist schön, dass die Sternsinger hier vorbeikommen – und es ist für eine gute Sache“, freut sich die Anwohnerin und steckt einen Geldschein in die goldene Sammeldose. Im Anschluss gibt es von den Kindern noch einen Dankesspruch und natürlich den Segen 20*C+M+B+23, der für „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) steht, als Aufkleber für die Tür. Nach den Corona-Jahren 2021 und 2022, in denen das Sternsingen in Hückeswagen nur auf Abstand oder gar nicht möglich war, freuen sich die Anwohner über den persönlichen Besuch. Die Kinder der Familie Siering stehen schon am Fenster und sind ganz aufgeregt, weil sie Sorge haben, die Sternsinger zu verpassen. „Das ist ja wie bei Sankt Martin“, vergleicht der Familienvater den Besuch der singenden Sternsinger. Denn in der Außenortschaften ist das Martinssingen sehr beliebt. „Wir sind oft eine Gruppe von 20 oder 25 Kindern“, berichten Linda Vesper und Miriam Müller. Sabine Kanitz läuft der Gruppe beim Weiterziehen noch hinterher, um persönlich etwas in die Spendenkiste zu stecken. „Ich bin gerade erst von der Arbeit gekommen. Es ist schön, dass man jetzt wieder persönlich Geld spenden kann“, sagt die Anwohnerin.