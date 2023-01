Im US-Bundesstaat Utah Vater tötet seine siebenköpfige Familie und sich selbst

Weihnachtsdekoration an der Tür und auf der Veranda des Hauses von Michael H. am 5. Januar 2023 in Enoch, Utah. H. soll seine Frau, seine Schwiegermutter und seine fünf Kinder im Alter von 17 bis 4 Jahren mit einer Waffe getötet haben.

Foto: Getty Images via AFP/GEORGE FREY