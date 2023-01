Kultur in Hückeswagen Jazzpack-Trio begeistert im Kultur-Haus Zach

„Saturday night‘s alright to party“ – am Samstagabend lässt sich‘s gut feiern. So lautet ein beliebter Spruch in der Musikszene. Im Kultur-Haus Zach ließ sich am Samstagabend tatsächlich eine richtig gute Jazz-Party feiern. Das Jazzpack-Trio – Dirk Prignitz am Saxophon, Lars Willige am Bass und Detlev Haimerl an der Gitarre – hatte den Weg aus der Dom- in die Schloss-Stadt gefunden, um anspruchsvolle und eingängige Kompositionen zu spielen. Darunter waren sowohl Stücke aus eigener Feder als auch Fremdkompositionen. Dabei brauchten die drei gar nicht viel Drumherum auf der Bühne, denn die Musik und das Können sprachen für sich.