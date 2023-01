Wupperverband nach den regenreichen Tagen im Bergischen An der Bever seit Mittwoch so viel Regen wie sonst im ganzen Januar

Die Bereitschaft Hydrologie war am Wochenende aktiv, stellte Informationen zur Lage bereit und stand mit Einsatzkräften der Kommunen wie der Feuerwehren laufend in Kontakt. „Der Gewässerbetrieb kontrollierte die Bäche und beseitigte Treibgutansammlungen. An den Talsperren wurden zusätzliche Bereitschaften eingerichtet“, berichtete der Wupperverband. Aufgefallen sei, dass der Regen „in zwei Blöcken“ gefallen ist: zunächst am Donnerstag 75 Liter pro Quadratmeter, und zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, zwischen 20 und 38 Liter. An der Bever-Talsperre fielen seit Mittwoch mehr als 120 Liter. „Mehr als prognostiziert.. Der Regen entspricht etwa der durchschnittlichen Monatsmenge für den Januar“, berichtete der Wupperverband. Die Pegel seien stark angestiegen, an einigen Pegeln an Wupper, Dhünn und Eschbach wurden Warngrenzen der Stufe I überschritten. Aufgrund der niedrigen Intensität und der Regenpause am Freitag wurden die Wasserstandsmarken der ersten Welle am Wochenende nicht mehr erreicht.