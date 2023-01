Hückeswagenerin vor dem Amtsgericht in Wipperfürth Richter gibt Suchtkranken letzte Chance

Ein anderes Mal war sie in der Wohnung ihrer Familie auf Rettungssanitäter losgegangen, die sie selbst gerufen hatte, um sie in die Fachklinik nach Marienheide zu bringen. Ähnlich lief es bei weiteren Vorfällen mit Rettungsdienst und Polizei, bei denen die Frau inzwischen wegen ihrer Aggressivität schon bekannt war. Jedes Mal war Alkohol in beträchtlichen Mengen im Spiel, in einem Fall ergab die Blutprobe einen Wert von fast vier Promille. Eine dermaßen massive Vergiftung übersteht bei Bewusstsein nur, wer regelmäßig und in großen Mengen Alkohol trinkt, also im Regelfall suchtkrank ist.