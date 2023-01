Über 46.000 Euro gesammelt Restliche Spenden gehen auf Treuhandkonto für Maximilian

Doch es kam noch mehr Geld zusammen – und das soll künftig auch für Maximilian zur Verfügung stehen. Am 23. Dezember übergaben Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Kempen die restlichen Spendengelder an die Aktion „Traumfänger“, wo das Geld auf einem Treuhandkonto weiter für Maximilian bewahrt wird, teilt die Kempener Wehr mit. Damit ziehe sich die Feuerwehr aus der Spendenaktion zurück. Im sozialen Netzwerk Facebook spricht die Wehr alle, die sich an der Aktion beteiligten und für Maximilian spendeten, direkt an: „Euer und unser Einsatz ist erfolgreich beendet, und wir melden stolz: Einsatzende für die Feuerwehr.“