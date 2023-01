Ab Mittwoch Vorarbeiten für geplante Umnutzung Erste Probebohrungen am Hückeswagener Schloss

Deshalb wird es für die Bürger schon in wenigen Tagen sichtbare Zeichen für Veränderungen rund ums Schloss geben: Ab kommenden Mittwoch, 18. Januar, finden im und um das Schloss Probebohrungen und kleinere Erdarbeiten mit Baggern statt, mit denen die Bodenbeschaffenheit untersucht werden soll. „Das Schloss steht zwar schon seit vielen hundert Jahren an seinem Platz, aber vor so umfassenden Renovierungsarbeiten müssen wir uns schon darüber klar werden, was uns im Untergrund so alles erwartet. Daher sind solche vorbereitenden Untersuchungen unverzichtbar“, erklärt Marco Raabe vom Gebäudemanagement der Stadt.