Tag der offenen Tür an der Städtischen Realschule Hückeswagen Anschauungsunterricht vor Ort

Zu sehen gab es eine ganze Menge, denn sämtliche Schüler und auch Lehrer waren am Samstag in die Schule gekommen, um einen realistischen Einblick in den Unterricht zu ermöglichen. Im Chemieraum wurden Experimente zur Oberflächenspannung durchgeführt, im Erdkundeunterricht recherchierten die Schüler an den schuleigenen iPads über den Wanderfeldbau im tropischen Regenwald, im Technikraum bauten die Schüler ihre persönlichen Traumhäuser aus Holz im Maßstab 1:50 nach. In der Schulbibliothek durchsuchte der Sozialwissenschaftskursus die Zeitungen nach Artikeln über Ereignisse, die die Börsenkurse beeinflussen könnten. Eine besonders große Anziehungskraft hatte Schulhund Yuma, der den Kindern mittels Würfel Rechenaufgaben stellte. Damit nicht nur die Schüler von Klassenlehrerin Saskia Linzer in den Genuss kommen, mit Yuma zu arbeiten, möchte die Schule eine Schulhund-AG ins Leben rufen, in der die Schüler unter anderem den Hundeführerschein erwerben können, kündigte Birgit Sköries an.