Schulprojekt in Hückeswagen Weihnachtsmusical mit Verspätung aufgeführt

Der Termin für die Abfuhr der ausgedienten Weihnachtsbäume ist schon vorbei. Einige Exemplare haben dennoch überlebt und kamen jetzt bei der Musicalaufführung in der Löwen-Grundschule zum Einsatz. Sie schmückten das aufwendige, von den Eltern gestaltete Bühnenbild in der Schul-Aula. Hier hatte am frühen Freitagabend der Schulchor unter Leitung von Tabea Husmann mit dem Weihnachtsmusical „Simeon“ seinen großen Auftritt. Vier Monate hatten die 21 Schülerinnen und Schüler dafür geprobt und sich auf die geplante Premiere am 21. Dezember vorbereitet. Doch dann gab es viele Krankheitsfälle bei Schülern und Lehrern, wodurch der Termin verschoben werden musste. „Es passt aber trotzdem noch in die Weihnachtszeit und man merkt, mit wieviel Begeisterung die Kinder bei der Sache sind“, sagte Bürgermeister Dietmar Persian, der zur Aufführung gekommen war.