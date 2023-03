Hückeswagener im sportlichen Einsatz Zwei Bronzemedaillen für TVW

Die Deutsche Meisterin des Vorjahres, Lara Albrecht (13), musste dieses Jahr in der nächsthöheren Wettkampfklasse (bis 14 Jahre) starten, die zudem eines der stärksten Teilnehmerfelder dieser Wettkämpfe hatte. „Manchmal machte ein Punktunterschied von nur einem Zehntel zwei bis drei Plätze aus“, erläuterte Claudia Kiel. Um so überraschender erreichte die junge Hückeswagenerin das Finale der besten Acht, wo sie hier noch einmal einen fehlerfreien Durchgang zeigte und völlig überraschend das Finale der besten Vier erreichte. Auch hier präsentierte sich Lara nervenstark und sicherte sich am Ende die Bronzemedaille. Samira Niedermeier (13) turnte ebenfalls mit Finalchancen in dieser Altersklasse, hatte aber nach der Doppelsalto-Landung in ihrem ersten Durchgang mit ihren Händen die Matte berührt, was sie auf Platz 24 zurückwarf.