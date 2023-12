Schwimmen SC Delphin zählt zur deutschen Spitze

Am zweiten Wettkampftag starteten die Löcker-Schützlinge mit einem dritten Platz über 4 mal 50 Meter Delphin. Großen Anteil daran hatte Melina Reis, die ihre Bestzeit um knapp sechs Zehntelsekunden drücken konnte. Vor der abschließenden Lagenstaffel – der Berliner TSC und die SG Bayer hatten Gold und Silber zu diesem Zeitpunkt bereits sicher – lagen die Mannschaften aus Heidelberg und München noch in Reichweite. In einem spannenden Wettbewerb lagen die Geldernerinnen anfangs auf Platz zwei, schlugen letztlich aber als Fünfte an. In der Endabrechnung lag die Mannschaft gerade einmal 3,32 Sekunden hinter dem SV Nikar Heidelberg und 1,49 Sekunden hinter der SG Stadtwerke München – bei insgesamt 1800 geschwommenen Metern.