Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Einfach Musik zum Wohlfühlen

Es erinnert sehr an das US-Duo „Witherward“, was da von der Bühne des Kultur-Hauses kommt. Genau wie bei Ashley Norton und Edward Williams sind es sehr sanfte, aber gleichzeitig bestimmte Töne, die zu Songs geformt werden, die eine faszinierende Mischung aus Zerbrechlichkeit und Stärke ausstrahlen. Etwa „Harmony“, das davon erzählt, wie die beiden Musiker sich in einem Musikladen kennengelernt und direkt miteinander gesungen haben. Dieser wunderschöne Harmoniegesang tut der Seele gut, ist Wohlfühlen-Musik und passt perfekt zum aktuell wieder eher garstigen Wetter. Es ist ein Sound, in den man sich wie in eine warme und weiche Decke wickeln kann, und der es einem leicht macht, auch die eher unschönen Momente einmal hinter sich zu lassen.