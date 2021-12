Hückeswagener Zoofachmarkt : Zooma spendet für heimatlose Tiere

Für Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic ist es ein großes Anliegen, bestmögliche Hilfe für Tiere in Not zu leisten. Foto: Martin

Hückeswagen Die Zooma Zoofachmarkt Beteiligungs GmbH in Wiehagen ist erneut offizieller Partner des Spenden-Marathons für Tiere. Ziel des Marathons ist es, zwei Millionen Kilogramm Futter zu sammeln.

Insbesondere der Winter bringt viele heimatlose Tiere in Not und in eine teils lebensbedrohliche Lage. Sie sind daher auf Futterspenden angewiesen. Hilfe verspricht der Spenden-Marathon für Tiere, der von „VETO Vereinigung europäischer Tierschutzorganisationen“ koordiniert wird und nun bereits zum fünften Mal stattfindet. Erneut lenkt damit Europas größte Futterspendenaktion für Straßen- und Tierheimtiere den Blick auf viele heimatlose Tiere sowie auf den Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Europa. Zum wiederholten Male ist auch die Fachhandelskooperation Zooma mit Sitz in Hückeswagen offizieller Partner des Spenden-Marathons für Tiere. „Wir freuen uns, wieder mit dabei zu sein und den Tierschutz auf nationaler wie europäischer Ebene direkt zu unterstützen. Es ist die konsequente Erweiterung unserer Tierschutzaktivitäten, die wir im Rahmen des Projekts GoodyFriends leisten“, erklärt Zooma-Geschäftsführer und zookauf-Vertriebsleiter Adin Mulaimovic.

Gezielt fördert zookauf Tierheime im Umkreis teilnehmender zookauf-Fachhändler. Regelmäßig erhalten die Initiativen Spendenpaletten mit Produkten namhafter Sponsoren, die das Projekt mit unterstützen. „Der Spenden-Marathon stellt für uns sowohl auf überregionaler wie auf europäischer Ebene eine wichtige Plattform dar, um Tierheimen hierzulande, aber auch über Landesgrenzen hinweg zu helfen. Als Fachhandelskooperation im Heimtierbereich sehen wir uns in der Verantwortung, uns bestmöglich und unkompliziert auch dort zu engagieren, wo Tiere und Tierheime auf Unterstützung angewiesen sind“, sagt Adin Mulaimovic.

Dem Kooperationsgedanken trägt zookauf in diesem Jahr auch durch eine Erweiterung des Partnernetzwerks Rechnung. So unterstützen in diesem Jahr erstmals auch die Kiebitzmärkte, mit denen die zookauf-Gruppe kooperiert, die Initiative.