Unterricht in Hückeswagen : Experimentier-Kisten für Schüler

Hückeswagen Die Förderschule Nordkreis mit zwei Standorten in Hückeswagen und Radevormwald ist jetzt offizielle TuWaS!-Schule. Gefördert wird das Projekt von der Hans-Hermann-Voss-Stiftung aus Wipperfürth.

Rund 160 Schule im Rheinland sind bereits Teil des TuWaS!-Netzwerks. Die Abkürzung bedeutet: Technik und Naturwissenschaft in Schulen. Und ist ein Projekt, das von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Freien Universität Berlin nach Vorbildern aus den USA entwickelt wurde. „Wir bieten Grund- und Förderschulen Unterrichtsmaterialien in großen Boxen an. Die Inhalte drehen sich um naturwissenschaftliche Themen – etwa um das Wetter, um Vergleichen und Messen, elektrische Stromkreise, chemische Tests oder auch den Lebenszyklus eines Schmetterlings“, sagt Iris Wirths, Projektleiterin für TuWas! im Rheinland.

Birthe Rauh ist eine Lehrerin, die bereits TuWas!-Erfahrung hat. „Ich habe im Unterricht das Thema Lebenszyklus eines Schmetterlings behandelt – das war eine tolle Sache, weil die Kinder sich handlungsorientiert und direkt mit dem Thema beschäftigen können“ sagt sie. So würden im Unterricht zunächst die Raupen zu lebenden Schmetterlingen großgezogen, der Lebenszyklus bis hin zum finalen Wegfliegen der fragilen Insekten könne somit hautnah am lebenden Objekt beobachtet werden. Die pinken Kisten würden nach dem Besuch der Fortbildung zum jeweiligen Thema durch eine Lehrkraft von TuWas! an die Schule geschickt. „Die Lehrkraft dient als Multiplikator für das Kollegium und kann natürlich die Einheit direkt im eigenen Unterricht halten“, sagt Cordula Schneider. Der Aufwand halte sich entsprechend in engen Grenzen. Das sieht auch Johanna Holst von der Hans-Hermann-Voss-Stiftung so. „Das Tolle an dem Projekt ist ja, dass die Schulen keine eigenen Laborlandschaften aufbauen müssen – das ist alles in den Kisten vorhanden“, sagt sie.