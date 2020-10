Wald in Hückeswagen : Wie kann der Wald der Zukunft aussehen?

Hückeswagen Der Oberbergische Kreis will mit mehreren Exkursionen durch Waldgebiete im Kreis Wege aufzeigen, der Waldkrise zu begegnen.

Hitzesommer, anhaltende Trockenheit und nicht zuletzt der Borkenkäfer – der Wald hat es in der jüngsten Zeit wahrlich nicht leicht. Daher ist es nur wenig verwunderlich, dass sich Waldbesitzer und auch die Kreisverwaltung verstärkt Gedanken über den aktuellen Zustand und natürlich vor allem auch die Zukunft des Waldes machen. Zuletzt im Februar, als der Oberbergische Kreis auf Schloss Homburg in Nümbrecht zu einer Waldtagung mit dem Titel „Fit für die Zukunft – Oberbergischer Wald im Jahr 2050“ eingeladen hatte. Als, coronabedingt zeitlich etwas verzögerte, Folge wurden für den Herbst vier Exkursionen im oberbergischen Wald angesetzt. Am Freitag fand die erste rund um die Bever-Talsperre statt. Eingeladen hatten der Hückeswagener Forstbetrieb Hardt und die Technischen Betriebe Remscheid – zusammen mit der Katholischen Kirche Wipperfürth die drei größten Waldbesitzer in dieser Region.