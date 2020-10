Auf Landwehren in Mönchengladbach : Mags holzt 116 Bäume ab

Mönchengladbach Die Mags kündigt weitere Baumfällungen auf Landwehren an. Wie die Stadttochter am Donnerstag mitteilte, sollen ab Montag insgesamt 116 Bäume auf den Landwehren Dahl, Holt, Vorst, Hehn, Hardt, Winkeln, Rasseln und Ruckes gefällt werden.

Mit gleicher Begründung hat die Mags in diesem Jahr schon mehrmals Landwehrbäume gefällt. Im Februar waren es an der Dahler Landwehr mehr als 200 Bäume und Sträucher. Das führte zu Protesten von Bürgern. Im August wurden „zur Sicherheit für Mensch und Verkehr“ 17 Bäume an der Landwehr Pfingsgraben zwischen Gingterkamp und A 61 entfernt. Zwei Wochen später waren 21 Bäume an der Holter Landwehr, hauptsächlich Ahorne, der Säge zum Opfer gefallen.