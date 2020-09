Einheitsbuddeln am 3. Oktober : Willicher können Bäume pflanzen

Willichs Klimamanager Marcel Gellißen wirbt für die Aktion „Einheitsbuddeln“. Foto: Stadt Willich

Willich Die Stadt Willich beteiligt sich an der Aktion „Einheitsbuddeln“: Am kommenden Samstag, 3. Oktober, können Bürger auf einem Gelände am Bolzplatz Rohrzieherstraße Bäume pflanzen.

Man stelle sich vor, zum 3. Oktober würde jeder Mensch in Deutschland einen Baum pflanzen. 83 Millionen. Jedes Jahr. Ein neuer Wald. Von Nord nach Süd, von Ost bis West. Für das Klima. Und für Sie und Ihre Familien. Für unsere Zukunft. Das ist die Idee hinter dem „Einheitsbuddeln“: eine bundesweite Kampagne, die 2019 in Schleswig-Holstein ins Leben gerufen wurde und die jeweils am Tag der Deutschen Einheit stattfinden soll. Die Stadt Willich hat diese Idee zum 50-jährigen Stadtjubiläum aufgegriffen und beteiligt sich jetzt mit einer Baumpflanzaktion an der Kampagne. Für das Einheitsbuddeln am 3. Oktober hat die Verwaltung eine Fläche in Höhe des Bolzplatzes Rohrzieherstraße (Höhe Jugendzentrum KaRo11/zwischen Wekeln und dem Gewerbegebiet Moltkestraße) gefunden. Dort sollen 50 Scheinakazien gepflanzt werden.

„Bäume haben generell sehr positive Auswirkungen auf das Stadtklima, mildern Witterungseinflüsse ab und steigern das persönliche Wohlempfinden“, so Willichs Klimamanager Marcel Gellißen. „Und die Robinia pseudoacacia selbst zeichnet sich durch eine hohe Hitze- und Trockenverträglichkeit aus und stellt zudem eine gute Bienenweide dar.“ Die Bäume und das benötigte Pflanzmaterial wurden bereits angeschafft, und jetzt sind alle Willicherinnen und Willicher aufgerufen, sich am Einheitsbuddeln zu beteiligen. Mitarbeiter der Verwaltung und des städtischen Bauhofes stehen mit Rat und Tat zur Seite. Zwischen 10 und 15 Uhr sind insgesamt fünf Pflanzdurchgänge geplant.

Wer mitmachen möchte, meldet sich telefonisch bei Britta Heinrichs (02156 949-269) an und bringt soweit möglich eigene Arbeitsgeräte mit (Spaten/Schaufel, Vorschlaghammer, Kneifzange). Alle benötigten Arbeitsgeräte werden aber auch in begrenzter Anzahl bereitgestellt.

(RP)