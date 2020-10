Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Ein Löwe als handgefertigtes Lederarmband

Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen

Der bergische Löwe als Lederarmband: Es steht in der Tradition eines Ringes mit dem Relief der Hückeswagener Altstadt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Wirkt der silberne Löwe beinahe wie ein mittelalterliches Wappen, geht die Silberschnalle in Kombination mit den rustikal-modernen Lederarmbändern einen reizvollen Kontrast ein.

Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, um kreativ zu werden. „Eine Kundin kam zu mir und meinte, sie hätte gerne ein schönes Schmuckstück für ihren Mann. Und das hat mich angespornt, mir etwas Schönes zu überlegen“, sagt Goldschmied Marcel Rehn. Das Ergebnis gibt es jetzt in seinem Geschäft an der Islandstraße zu kaufen. Es steht in der Tradition eines Ringes, den Rehn vor einigen Jahren gestaltet hat. „Darauf war ein Relief der Hückeswagener Altstadt zu sehen“, sagt Rehn.