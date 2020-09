Bestattungen in Hückeswagen : Rat bringt den Friedwald auf den Weg

Hückeswagen Der Weg für einen Friedwald im Forst an der Talsperre ist frei. Anwohner werden in die Planung einbezogen. Die UWG lehnt das Projekt ab; sie befürchtet, dass die Friedhofsgebühren steigen werden.

In seiner letzten Sitzung in der zu Ende gehenden Legislaturperiode hat der Stadtrat den Weg freigemacht für die Anlage eines Friedwaldes im Privatforst der Familie Hardt an der Bever-Talsperre. Mit großer Mehrheit und nur gegen die beiden Stimmen der UWG-Fraktion beauftragte er die Verwaltung, die Ausweisung zu planen, die Verträge mit dem Waldbesitzer und der FriedWald GmbH als Betreiber vorzubereiten und die dafür erforderliche Genehmigung beim Oberbergischen Kreis zu beantragen. Außerdem soll eine Nutzungssatzung für den Standort entworfen werden.

Nur die UWG, die im neuen Stadtrat nicht mehr vertreten sein wird, lehnt das Projekt ab. Fraktionschef Michael Wolter begründete es jetzt damit, dass durch den Friedwald eine Konkurrenz für den städtischen Friedhof Am Kamp entstehe. In der Folge sei dort mit sinkenden Einnahmen zu rechnen, die durch höhere Friedhofsgebühren ausgeglichen werden müssten. Den Preis zahlten also alle Bürger, die in Zukunft den Friedhof nutzen wollten.