Waldbegehung in Wermelskirchen : Im Wald dem Klimawandel auf der Spur

Wermelskirchen Die Grünen luden für Samstagmorgen zu einer Waldbegehung mit Christina Amling vom Regionalforstamt ein. Das Interesse an der Zukunft des Waldes ist riesig.

„Wir werden in einer Zukunft ohne Fichte leben“, prognostiziert die Fachfrau, führt eine kurze Diskussion mit einem Waldbauern, der auf den Erfolg von Fallen hofft und spaziert weiter Richtung Neue Mühle. In der Zukunft müsse man auf Bäume setzen, die tiefe Wurzeln bilden und so an Wasser in unteren Schichten zugreifen können, sagt Amling, während sie am Eifgenbach entlang und dann tiefer in den Wald steigt. Hier und da finde bereits eine Verjüngung statt. „Wir dürfen nicht vergessen: Ein vitaler Wald kann viel abpuffern“, sagt sie. Und gerade Kommunen seien nicht angetreten, um im Wald viel Geld zu verdienen, sondern um Landschaftsschutz und Naherholung zu fördern. Während der Wald am Eifgenbach zwischen Rausmühle und Neue Mühle den Blick freigibt auf einen märchenhaften Auenwald, nähert sich die Gruppe jenem markanten Hang mit toten Fichten.