Werbegemeinschaft Hückeswagen : Einzelhändler zeigen sich optimistisch

Hückeswagen Der Hückeswagener Einzelhandel ist trotz Corona zufrieden mit dem Lichterabend am Freitag. Viele Geschäfte waren bis 22 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr ist alles anders: Corona diktiert die Regeln, Hygiene und Abstand sind die Schlagworte der Stunde – und weil die Deutschen diese Regeln einhalten, weitgehend und allen lauten Querdenker-Wirrköpfen zum Trotz – ist man hierzulande bislang recht glimpflich durch die Pandemie gekommen. Dennoch sind die Auswirkungen nicht wegzureden. Tourismus, Kultur und Einzelhandel gehören zu den großen Bereichen, die mit teils enormen Einbußen zu kämpfen haben. Umso schöner war es, dass am Freitag beim Lichterabend der Werbegemeinschaft doch verhältnismäßig viel los war. Die offenen Geschäfte hatten einige Menschen in die Innenstadt gelockt.

Das sah auch Dirk Sessinghaus so, Inhaber der beiden Mode-Geschäfte Seesinghaus und Accanto. „Wir konnten natürlich keinen Ausschank anbieten, auch Musik gab es nicht. Aber auch ohne diese zusätzlichen Angebote waren viele Kunden unterwegs – was sicherlich auch daran lag, dass das Wetter gut war“, sagte er. Die zahlreichen Schwimmkerzen und Fackeln, die das Island von oben bis zum Weber-Denkmal säumten, sorgten zudem für eine stimmungsvoll-herbstliche Atmosphäre.

Ebenfalls zufrieden zeigte sich Ute Seemann vom Kindermodegeschäft „Bubble’s“ am Etapler Platz. „Es war bis jetzt ein toller Abend – und ich bin sehr glücklich darüber, dass unsere Kunden uns auch in Corona-Zeiten die Treue gehalten haben, dafür kann ich mich nur bedanken“, sagte sie. Im Moment würde sie vor allem viel wärmere Kinder-Kleidung verkaufen. „Leggins und Fleece-Jacken gehen sehr gut, weil die Eltern an den Herbst und Winter in den Schulen denken, wenn man viel mehr lüften muss“, sagte Seemann.