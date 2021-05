Übersicht : Diese Regeln gelten aktuell im Kreis Kleve

Kleverland Mit weiter sinkenden Inzidenz-Werten ist im Kreis Kleve wieder mehr möglich als noch vor ein paar Wochen. Ein Überblick über die aktuellen Regeln – von der Gastronomie über die Kultur bis zum Sport und Tourismus.

Die Menschen im Kreis Kleve gewinnen die größten Freiheiten seit Monaten zurück. Da die Inzidenz seit einigen Tagen unter dem Wert von 100 liegt, gelten neue Regeln. Unter anderem gibt es keine Ausgangsbeschränkung mehr, die Außengastronomie darf öffnen, und auch in der Kultur ist wieder deutlich mehr möglich. Ein Überblick über die aktuell gültigen Regeln und Möglichkeiten.

Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre Die nächtliche Ausgangssperre im Kreis Kleve ist aktuell aufgehoben. Auch die Kontaktbeschränkungen gelockert. Die Regeln gelten bis auf Weiteres, wie es vom Kreis Kleve heißt. Verschärft werden sie erst wieder, wenn die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwert von 100 überschreitet.

Schulen/Kitas Der Schulbetrieb findet weiterhin grundsätzlich und bis auf Weiteres nur im Wechselunterricht statt; Abschlussklassen sind davon ausgenommen. Strengere Regelungen gelten erst ab einer stabilen Inzidenz von über 165. Weitere Lockerungen sind möglich, wenn der Inzidenz-Wert von 50 an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten wird.

Kultur und Kino Möglich ist auch der Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern und ähnlichen Einrichtungen – wenn Terminbuchung, Rückverfolgung und begrenzter Zugang von einer Person pro 20 Quadratmetern in geschlossenen Räumen sichergestellt sind. Konzerte sind unter freiem Himmel mit maximal 500 Personen möglich, die ein aktuelles negatives Coronatest-Ergebnis vorweisen können oder geimpft oder genesen sind.

Zoos und Tierparks Seit Sonntag, 16. Mai, ist für den Besuch des Tiergartens in Kleve kein negatives Testergebnis mehr erforderlich. Dennoch gelten einige Regeln. So ist der Besuch, auch für Jahres- und Freikarteninhaber, ausschließlich nach vorheriger Online-Reservierung möglich. Das gilt auch für Kinder jeden Alters. Der Spielplatz und Streichelzoo sind geöffnet, allerdings besteht für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene Maskenpflicht. Speisen und Getränke gibt es am Imbiss nur zum Mitnehmen.