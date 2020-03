Feuerwehr Hückeswagen : Wasserrohrbruch in Wiehagen

Wiehagen Massive Wassermassen ergossen sich am Sonntagmorgen über einen Gehweg.

Der Löschzug Stadt der Hückeswagener Feuerwehr war am Sonntag gegen 9.47 Uhr in Wiehagen im Einsatz. Dort gab es einen Rohrbruch in einer Wasserleitung unter einem gepflasterten Fußweg. „Dieser wurde durch die großen Wassermengen massiv unterspült, so dass ein gefahrloses Betreten nicht mehr möglich war“, berichtet Sprecher Morton Gerhardus.