Hückeswagen : Ehrenvorsitzender der DLRG –Trauer um Gerhard Wiese

Hückeswagen Gerhard Wiese ist tot. Der langjährige Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe starb, wie jetzt bekannt wurde, bereits am 3. März im Alter von 85 Jahren. Er ist inzwischen im engsten Familienkreis bestattet worden.

Wiese war erst im Alter von 35 Jahren der DLRG beigetreten. Das war 1969, noch zu Kurt Rudats Zeiten. Da die Ortsgruppe Schwimmausbilder benötigte, wurde er schnell auf diesem Feld aktiv. Zudem ließ Wiese sich zum Bootsführer ausbilden und übernahm Rettungswachdienste an der Bever-Talsperre. Einige Zeit war er auch im Vorstand des Landesverbands Nordrhein aktiv – zusammen mit seinem Hückeswagener Kollegen Ralf Hensel übernahm er die Aus- und Weiterbildung von Bootsführern anderer Ortsgruppen. Darüber hinaus war er drei Jahre lang der Beauftragte des Bezirks für alle Wachen in Oberberg.

Als Gerhard Wiese am 12. April 1986 den Vorsitz der DLRG-Ortsgruppe übernahm, wurde er gleichzeitig in seinem Amt als Geschäftsführer bestätigt. Bis Februar 2003 war er Hückeswagens „oberster Lebensretter“, ehe er von Wolfgang Neuhaus abgelöst wurde. Der fand lobende Worte für seinen Vorgänger: „Das, was hier aufgebaut worden ist, spricht eine Sprache für sich.“ Nun gehe es darum, die Leistungen zu halten. „Das eine hohe Messlatte“, betonte Neuhaus damals.