Großeinsatz für Hückeswagens Feuerwehr : Wiehagen: Haus am Drosselweg brennt lichterloh

Das Feuer hatte im Erdgeschoss begonnen, doch brannte am Ende auch der Dachstuhl. Alle Löschzüge der Stadt waren im Einsatz. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Feuerwehr hatte am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz am Drosselweg. Zunächst wurde nur ein kleinerer Brand gemeldet, doch das Feuer entwickelte sich dramatisch. Am Ende wurden alle Löschzüge der Stadt alarmiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Lichterloh in Flammen stand am Sonntagnachmittag ein Wohnhaus am Drosselweg in Wiehagen. Die Hückeswagener Feuerwehr war um 16.37 Uhr alarmiert worden, Anwohner hatten zunächst von einem kleineren Brand berichtet.

Wie Karsten Binder, der Hückeswagener Feuerwehr-Chef, mitteilte, entwickelte sich der Brand jedoch rasch viel dramatischer – beim Eintreffen der Sicherheitskräfte stand bereits das Erdgeschoss komplett in Flammen. Schließlich wurde auch der oberen Teil des Gebäudes ein Raub des Feuers. Inzwischen war für alle Löschzüge der Stadt Vollalarm ausgelöst worden. Wie Binder berichtete, gingen die Einsatzkräfte zunächst mit Atemschutz vor und versuchten, das Feuer innerhalb des Gebäude zu bekämpfen, schließlich jedoch waren nur noch Löscharbeiten von außen möglich. Zur Brandstelle kam auch Kreisbrandmeister Wilfried Fischer

Zum Glück hatten sich die beiden Personen, die sich im Haus befanden und zuerst vermisst wurden, bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr retten können. Es handelt sich um einen älteren Mann und eine Pflegerin. Der Senior wurde wegen Verdachts auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Brandursache gab es am Sonntagabend noch keine näheren Angaben. Gegen 18 Uhr war der größte Teil der Löscharbeiten beendet.

(heka)