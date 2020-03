Hückeswagener Musikszene : Fusion-Jazzer mit fünf neuen Songs

Hückeswagen Die Band „Loopz In Aspic“ um den Hückeswagener Schlagzeuger Olli Schmitz hatte sich 2018 nach 16 Jahren Funkstille wieder zusammengetan. In den vergangenen zwei Jahren wurden neue Songs geschrieben und aufgenommen.

Zwei Jahre ist es jetzt schon wieder her, dass sich Olli Schmitz (Schlagzeug), Bert Fastenrath (Gitarre), Carsten Stuwe (Keyboard), Markus Chancy-Gärtner (Saxofon) und Arne Thomas (Bass) – besser bekannt unter dem Namen „loopz in aspic“ – nach 16 Jahren Funkstille wieder zusammengetan hatten. Im April 2018 hatte das Fusion-Jazz-Quintett, das um die Jahrtausendwende in der Schloss-Stadt für lange und furiose Konzerte bekannt war, zu einem Reunion-Konzert im Kultur-Haus Zach zusammengefunden. Vor damals 80 begeisterten Zuschauern legte es ein vielbejubeltes Konzert hin, das Fortsetzungen unter anderem im „Haus Eifgen“ in Wermelskirchen und in Wuppertal fand. Auch in den zwei Jahren danach waren die Musiker alles anderes als untätig.