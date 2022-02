Hückeswagener Feuerwehr rückt aus : Drei Einsätze in Wiehagen innerhalb von 17 Stunden

In einem Mehrfamilienhaus auf Wiehagen war am Mittwochnachmittag Gas ausgetreten weswegen die feuerwehr den kompletten Graf-Arnold-Straße für die Zeit des Einsatzes sperrte. Foto: Feuerwehr

Wiehagen Der Löschzug Stadt der Feuerwehr rückte zwischen Mittwochnachmittagund Donnerstagmorgen wegen Gasaustritt, Brandgeruch und ausgelöster Brandmeldeanlage aus.

Sechs Stunden später rückte der Löschzug erneut aus, diesmal war im Bereich der Industriestraße starker Geruch wahrgenommen worden, weswegen der Anrufer einen Brand vermutete. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte in der Tat einen seltsamen Geruch wahr und starteten die Erkundung nach der Ursache. Dabei wurde laut Gerhardus versucht, den Bereich einzugrenzen, um die Herkunft zu ermitteln. Zwischenzeitlich wurde auch ein Umweltschaden durch den Austritt einer größeren Menge Öl oder etwas Ähnlichem befürchtet. „Die Vermutung, dass es zu einem Vorfall in einem Firmenkomplex kam, konnte durch Überprüfung ausgeschlossen werden“, versicherte der Feuerwehr-Sprecher. Vorsorglich sei zum Eigenschutz aber die Industriestraße gesperrt worden.

Trotz großräumiger Erkundung des Industriegebiets konnte letztlich allerdings keine Ursache ausfindig gemacht werden. Und so wurde der Einsatz mitten in der Nacht nach gut zweieinhalb Stunden beendet.

Gegen 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen musste der Löschzug dann wieder Industriestraße, weil in einem Firmenkomplex eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Die Erkundung der Feuerwehr ergab schließlich, dass ein technischer Defekt an einem Kompressor die Ursache war, der Partikel abgeblasen und aufgewirbelt hatte. Die betroffene Halle wurde mit einem Hochleistungslüfter belüftet und der Kompressor gegen ein Wiedereinschalten gesichert, um eine erneute Auslösung der Brandmeldeanlage zu verhindern. Nach etwas mehr als einer Stunde war auch der dritte Einsatz in Wiehagen innerhalb weniger Stunden beendet.