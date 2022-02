Hückeswagener Empfehlungsmarketing-Portal : „Produkte des Jahres“ beim Tierfutter

Hückeswagen Das Hückeswagener Portal FutterTester.de zeichnete jetzt die besten Hersteller aus. Zuvor hatten Tierhalter Futtersorten für Hunde und Katzen online bewerten können.

Eine Anerkennung ihrer Verdienste rund um Produktentwicklung und Marketing erhielten jetzt einmal mehr Tierfutter-Hersteller durch das Hückeswagener Empfehlungsmarketing-Portal FutterTester.de. Verliehen wurden die Auszeichnungen für die „Produkte des Jahres 2021“. Dafür trafen sich die Verantwortlichen des Testportals allerdings mit den Preisträgern nicht in einem feierlichen Rahmen in der Schloss-Stadt, sondern mussten sich coronabedingt auf eine Videokonferenz beschränken.

Das FutterTester-Team verlieh während des Fachforums „Heimtier Digital“ Auszeichnungen in sechs unterschiedlichen Produktkategorien für das jeweils beste Testergebnis im vorigen Jahr. „Im Anschluss an die symbolische Übergabe des Awards konnte das jeweilige Unternehmen seine Marke und das ausgezeichnete Produkt in einem Kurzvortrag noch einmal der interessierten Branchenöffentlichkeit vorstellen“, berichtet Gabriele Evertz von der an der Wiehagener Gewerbestraße angesiedelten takefive-medie GmbH.