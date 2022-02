Der Hückeswagener war Ehrenvorsitzender des Schützenvereins Hämmern : Hermann Josef Breidenbach ist im Alter von 85 Jahren verstorben

Hückeswagen/Hämmern Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern trauert um ihren Ehrenvorsitzenden: Der Hückeswagener Hermann Josef Breidenbach ist am 4. Februar gestorben. Die Beisetzung ist für Freitag, 11. Februar, geplant.

Es war ein bewegender Moment im Hämmeraner Schützenzelt, als Hermann-Josef Breidenbach im Juli 2010 eine besondere Ehre zuteil wurde: Der Hückeswagener, von 2006 an Ehrenvorsitzender der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern, wurde mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz am Schulterband ausgezeichnet. Beim traditionellen Frühschoppen im Schützenzelt, bei dem sich in früheren Jahren immer die Bürgermeister von Hückeswagen und Wipperfürth verbal „duelliert“ hatten, stand das altgediente Mitglied im Mittelpunkt des Geschehens. Am vorigen Freitag ist Breidenbach im Alter von 85 Jahren gestorben.