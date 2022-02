Bewertung der Infrastruktur in Hückeswagen : Stadt will Trainingsbedarf der Sportvereine erfassen

Der Sportplatz an der Schnabelsmühle. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Dass der Sportplatz an der Schnabelsmühle den Bedarf der Sportvereine in der Schloss-Stadt nur schwerlich decken kann, ist hinlänglich bekannt. Allerdings gibt es im Stadtgebiet auch eine Vielzahl an öffentlichen und privaten oder vereinseigenen Hallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Im Rahmen der jüngsten digitalen Infoveranstaltung zum Schulausschuss gab Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales, bekannt, dass im Zusammenhang mit dem Schulentwicklungsplanung eine Evaluation (Bewertung) der Sportstätteninfrastruktur der Schloss-Stadt gemacht werden soll. „Hintergrund ist, dass nach dem Umzug der Löwen-Grundschule ins Brunsbachtal zum kommenden Schuljahr hin die Gymnastikhalle am alten Standort entfällt, und zudem die Sanierung der Turnhalle an der Montanusschule ansteht“, sagte Stehl.

Nun soll daher zum einen ein interkommunaler Vergleich der kreisangehörigen Kommunen mit maximal 20.000 Einwohnern angestellt, zum anderen der jetzige Ausstattungsstand der privaten und öffentlichen Sportstätten im Stadtgebiet erhoben werden. „Falls zusätzliche Bedarfe festgestellt werden, soll die Suche nach Fördermitteln intensiviert und auch sinnvoll mögliche Kooperationsmodelle angeregt werden“, sagte Stehl.