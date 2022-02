Was Hückeswagener für einen Corona-Test im Labor tun müssen : Mehrere Anlaufstellen für PCR-Tests

Sobald der Schnelltest positiv ist, steht ein PCR-Test an. Diese Zahlen haben in den vergangenen Wochen dank der Omikron-Variante fast schon explosionsartig zugenommen – auch in Hückeswagen. Nicht nur bei den Hausärzten kann ein PCR-Test gemacht werden, auch in den Teststellen der Montanus-Apotheke und der beiden der Fleischwaren Blumberg GmbH. Foto: dpa/Christian Charisius

Hückeswagen Neben den Ärzten gibt‘s in der Schloss-Stadt weitere Möglichkeiten, nach einem positiven Schnelltest an einen PCR-Test zu kommen. Dabei gelten jedoch unterschiedliche Bedingungen. Ein Überblick.

Von Heike Karsten

Die landesweit hohen Inzidenzzahlen spiegeln sich zwangsläufig auch in den vielen positiven Schnelltests wider. Gab es im Testzentrum Nord in Kobeshofen zu Beginn der Testungen nur etwa einen positiven Befund im Monat, so sind es jetzt mehrere pro Woche. Noch extremere Zahlen nennt die Montanus-Apotheke: Unter den 545 Corona-Tests am vergangenen Freitag zeigten mehr als 40 Tests einen zweiten Strich und damit ein positives Testergebnis an. Bei den Getesteten löst das erst einmal Herzklopfen aus, denn neben der Sorge um die eigene Gesundheit wird jetzt ein komplexer Prozess in Gang gesetzt. Der beginnt damit, dass jedes positive Ergebnis dem Gesundheitsamt übermittelt wird. Die Betroffenen können das Ergebnis anschließend durch einen PCR-Test vom Labor überprüfen lassen.

Doch welche Möglichkeiten gibt es in Hückeswagen, einen PCR-Test machen zu lassen? Neben den ortsansässigen Ärzten ist die Montanus-Apotheke eine wichtige Anlaufstelle. Noch sind die PCR-Tests bei positivem Schnelltest kostenfrei. „Kostenpflichtig sind sie allerdings, wenn man beispielsweise einen PCR-Test für eine Reise benötigt“, sagt Mitarbeiterin Jennifer Schulz. Dann schlägt der Labortest mit 75 Euro zu Buche. Das Prozedere ist immer gleich. Es wird ein Nasen- und Rachenabstrich entnommen und die Probe ins Labor geschickt. Der Getestete muss eine E-Mail-Adresse angeben, über die er innerhalb von 24 bis 48 Stunden das Ergebnis erhält. „Wir als Teststation werden über das Ergebnis nicht informiert“, betont Jennifer Schulz.

Info Zeitpunkt des Abstrichs spielt eine Rolle Sicherheit Der PCR-Test im Labor ist der zuverlässigste Test auf das Coronavirus. Ergebnis Es kann dennoch zu falschen Testergebnissen kommen, etwa wenn die Entnahme oder der Transport zum Labor unsachgemäß erfolgten. Auch der Zeitpunkt des Abstrichs spielt eine Rolle, da sehr früh nach einer Ansteckung kaum Viren vorhanden sind.

Das Testen kostet Zeit, denn es darf sich nur eine zu testende Person im Raum aufhalten. Wer von den Mitarbeitern den Abstrich entnimmt, muss sich im Anschluss neu einkleiden und den Raum lüften. Testmaterial sei in ausreichender Menge vorhanden, versichert Jennifer Schulz.

Auch die beiden Testzentrum der Fleischwaren Blumen GmbH in Kobeshofen und Wiehagen (am Penny-Markt) bieten Abstriche für PCR-Tests an. „Allerdings nur für Personen, die auch am selben Tag bei uns einen positiven Schnelltest hatten“, betont Mitarbeiterin Anja Christke. „Wir melden die Proben im Labor an und bringen sie auch mit unseren eigenen Fahrern nach Köln.“ Der Kunde erhält ein Passwort, mit dem er das Ergebnis, das per E-Mail oder SMS übermittelt wird, abrufen kann. „Aus der weiteren Informationskette sind wir ausgeschlossen“, sagt Anja Christke. Das Angebot gilt zudem nur wochentags, nicht aber samstags.

Das Testzentrum Hückeswagen an der Bahnhofstraße bietet dagegen ebenso wie die Zahnarztpraxis von Dr. Fadma Al Ghaddioui an der Goethestraße nur Schnelltests, jedoch keine PCR-Abstriche an.

Weil viele Labore am Limit sind, sollen PCR-Tests zukünftig eingeschränkt werden und nur noch für bestimmte Gruppen gelten. So zum Beispiel für Beschäftigte, die mit Risikogruppen in Kontakt kommen. Abgekommen ist man in NRW auch von Einzel-PCR-Proben nach einem positiven Pool-Test in der Schulklasse. Schüler eines positiven Pools müssen der Schule am nächsten Tag einen offiziellen Bürgerschnelltest vorlegen. Auch das ist ein Grund für die große Nachfrage in den verschiedenen Hückeswagener Testzentren. „Manchmal kommen drei Schulklassen an einem Tag zu uns“, berichtet Jennifer Schulz von der Montanus-Apotheke. Eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten.