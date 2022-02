Hückeswagener Sportler werben fürs Impfen : „Ärmel hoch für Hückeswagen“

Hückeswagen Die Handballer des ATV und die Fußballer des SC Heide unterstützen die beiden Impfaktionen des Impfmobils im Februar. Zudem kann man sich heute, Freitag, ohne Termin in der Impfstelle am Bahnhofsplatz impfen lassen.

So schickt der Kreis in Abstimmung mit der Stadt das Impfmobil in diesem Monat zweimal nach Hückeswagen: Am Freitag, 11. Februar, hält es zwischen 10 und 14 Uhr vor dem Wiehagener Penny-Markt, teilt Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit. Und am Dienstag, 22. Februar, ebenfalls von 10 bis 14 Uhr, steht es vor der ATV-Sporthalle auf dem Fürstenberg. Vorbeikommen kann zu beiden Aktionen jeder, der sich impfen lassen will – und das ohne Termin. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen für alle ab zwölf Jahren; mitzubringen ist lediglich der Personalausweis.