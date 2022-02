Pixberg/Kormannshausen Baken umkreisen bereits die Abbruchkante, jetzt müssen die Böschung des Leiverbachs und die Fahrbahn der K 11 aufwendig und lange saniert werden. Am Dienstag, 15. Februar, geht‘s los.

In der Senke zwischen den Ortschaften Pixberg und Kormannshausen ist eine Böschung bei dem jüngsten starken Regenfällen unterspült worden, so dass ein Teil der Fahrbahn der Kreisstraße 11 abgesackt ist. Das muss nun repariert werden, weswegen die K 11 in diesem Bereich ab Dienstag, 15. Februar, für mehrere Wochen gesperrt sein wird. Das teilt der Kreis mit. Die Schulbusse der Linie 4 fahren weiter über die K 11, wenden aber an einer geeigneter Stelle vor der Sperrung. Die Umleitung führt über die B 483.